Partenza sprint per Jannik Sinner nella semifinale contro Casper Ruud. L’azzurro, attuale numero uno al mondo, ha dominato il primo set lasciando letteralmente a zero il suo avversario norvegese. Subito break: 4 punti consecutivi per Jannik. Sinner è partito col piede giusto, strappando subito il servizio a Ruud con quattro punti consecutivi nel primo game. Scambi intensi e ritmo altissimo, con l’italiano che ha imposto da subito accelerazioni e variazioni vincenti, lasciando senza risposta il suo avversario. Un dominio totale: 3-0 in pochi minuti. Nel secondo game, nessun problema per Sinner: gioco a zero in risposta, approfittando anche di due errori non forzati del norvegese con il dritto. In appena dieci minuti, l’azzurro si porta sul 3-0, dimostrando una netta superiorità. I colpi di Jannik viaggiano a una velocità e una pesantezza impressionanti: Ruud sembra impotente di fronte a tanta precisione e intensità. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner-Ruud, non c’è partita: cosa ha fatto Jannik nel primo set