Sinner quello che ha fatto a Ruud è quasi umiliante | è semifinale agli Internazionali di Roma

Jannik Sinner ha offerto una performance spettacolare nella semifinale degli Internazionali di Roma, umiliando Casper Ruud con un devastante 6-0, 6-1. L’azzurro, numero uno al mondo, ha dimostrato la sua supremazia, concedendo al norvegese solo un game in tutta la partita. Un’esibizione di potenza e precisione che rimarrà nella memoria degli appassionati.

Jannik Sinner domina senza appello la semifinale contro Casper Ruud, imponendosi con un netto 6-0 6-1. Una prestazione praticamente perfetta per l'azzurro, che ha lasciato appena un game al norvegese, incapace di reagire alla potenza e alla precisione del numero uno al mondo. Primo set: Sinner perfetto, 6-0 in venti minuti. Partenza da sogno per Sinner, che strappa subito il servizio a Ruud con quattro punti consecutivi nel game d'apertura. Scambi intensi, colpi profondi e accelerazioni brucianti: Jannik impone il suo ritmo fin da subito. Il dominio prosegue con un altro break a zero: Ruud sbaglia anche con il dritto, commettendo due errori non forzati che permettono all'azzurro di volare sul 3-0. In poco più di 15 minuti, Sinner è avanti 4-0, lasciando senza scampo l'avversario. Sinner è ingiocabile: colpi pesanti, traiettorie profonde, concentrazione massima.

