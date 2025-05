Sinner oggi in TV | orario del match

Jannik Sinner continua a incantare il pubblico del Foro Italico agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo aver dominato Navone e De Jong, l’altoatesino ha superato anche l’argento Francisco Cerundolo in un match avvincente. Oggi, Sinner tornerà in campo per un altro incontro emozionante; scopriamo insieme l’orario del match e le sue aspettative!

Jannik Sinner continua il suo cammino trionfale agli Internazionali BNL d’Italia e regala nuove emozioni al pubblico del Foro Italico. Dopo aver superato agevolmente Navone e De Jong nei turni precedenti, l’altoatesino ha avuto la meglio anche sull’ostico Francisco Cerundolo in un match combattuto e avvincente, concluso con il punteggio di 7-6, 6-3 in due ore e 17 minuti. Con questa vittoria, Sinner approda ai quarti di finale del torneo romano, dove affronterà il vincente dell’incontro tra Casper Ruud e Jaume Munar. Una sfida che si preannuncia intensa, indipendentemente dall’avversario, ma che conferma le ambizioni del numero uno d’Italia, sempre più a suo agio anche sulla terra rossa. Il prossimo appuntamento con Jannik è fissato per giovedì 15 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, alle ore 19. 🔗Leggi su Funweek.it

