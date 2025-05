Sinner oggi in TV | orario del match

Jannik Sinner incanta il pubblico del Foro Italico con il suo straordinario talento agli Internazionali BNL d’Italia. Dopo aver dominato nei turni precedenti, ha affrontato con grinta Francisco Cerundolo in un match avvincente. Non perdere l'occasione di seguire il suo cammino trionfale in tv: il prossimo incontro è fissato per oggi a [orario del match].

Jannik Sinner continua il suo cammino trionfale agli Internazionali BNL d'Italia e regala nuove emozioni al pubblico del Foro Italico. Dopo aver superato agevolmente Navone e De Jong nei turni precedenti, l'altoatesino ha avuto la meglio anche sull'ostico Francisco Cerundolo in un match combattuto e avvincente, concluso con il punteggio di 7-6, 6-3 in due ore e 17 minuti. Con questa vittoria, Sinner approda ai quarti di finale del torneo romano, dove affronterà il vincente dell'incontro tra Casper Ruud e Jaume Munar. Una sfida che si preannuncia intensa, indipendentemente dall'avversario, ma che conferma le ambizioni del numero uno d'Italia, sempre più a suo agio anche sulla terra rossa. Il prossimo appuntamento con Jannik è fissato per giovedì 15 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, alle ore 19.

