Jannik Sinner e Casper Ruud si sfideranno nei quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Roma: si tratta del primo confronto tra i due sulla terra battuta outdoor: i due, infatti, non si sono mai affrontati su questa superficie, sicuramente quella sulla quale il norvegese si trova maggiormente a proprio agio. L’azzurro ha vinto tutti i tre precedenti incroci sul circuito maggiore, giocati, però, tutti sul veloce indoor: Sinner si è sempre imposto in due set sul norvegese, battuto per due anni consecutivi a Vienna, nei sedicesimi del 2020, con lo score di 7-6 (2) 6-3, e nei quarti del 2021, con il punteggio di 7-5 6-1. L’incontro più recente, invece, è anche quello in cui Sinner si è imposto nella maniera più netta: alle ATP Finals 2024 l’azzurro ha sconfitto Ruud in semifinale con un eloquente 6-1 6-2. 🔗Leggi su Oasport.it

Sinner, non sottovalutare Ruud! Precedenti favorevoli, ma il norvegese è un guru della terra rossa