Nel cuore del Vaticano, un evento sorprendente ha preso vita: Papa Leone XIV ha accolto il campione di tennis Jannik Sinner. Questo incontro informale, lontano dalle consuete udienze, ha regalato un momento unico, dove sport e spiritualità si sono intrecciati, portando una ventata di freschezza tra le antiche mura vaticane.

 Fuori programma inedito in Vaticano tra Papa Prevost e il campione del tennis mondiale Jannik Sinner. L’appena eletto papa Leone XIV ha ricevuto ieri - in una piccola sala attigua all’immensa aula Nervi, solitamente dedicata il mercoledì alle udienze generali - il numero uno del tennis mondiale impegnato in questi giorni a Roma per il girone degli internazionali di tennis in cui ha già dato prova di un rientro alla grande - dopo 3 mesi di stop - sulla terra rossa del campo centrale del Foro Italico. Dopo i primi tre incontri agli Internazionali- con cui il fuoriclasse altoatesino sta ritrovando il ritmo, la qualità della prestazione sportiva e dimostrando un livello di forma sorprendente - ieri mattina Sinner ha vissuto una giornata memorabile: con i genitori Hanspeter e Siglinde, e il presidente della Federazione tennis (Fitp), Angelo Binaghi, sono stati stato ricevuti dal Pontefice che da appassionato tennista non ha perso tempo e ha voluto conoscere personalmente il ragazzo altoatesino. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner, Leone e il campo da tennis in Vaticano: "Forse..."

