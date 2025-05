sinner l emozione e il dialogo con papa leone xiv – video

(Adnkronos) – Jannik Sinner incontra il Papa. Oggi, mercoledì 14 maggio, il tennista azzurro, fresco di qualificazione ai quarti degli Internazionali d’Italia 2025, ha fatto visita a Leone XIV, insieme alla famiglia, in Vaticano, accompagnato anche dal presidente Fitp Angelo Binaghi e dalla Coppa Davis vinta lo scorso anno. Il Pontefice, grande appassionato di tennis, ha intrattenuto un breve dialogo con il numero uno del mondo. “Piacere, sono onorato”, ha detto Sinner mentre stringeva la mano a Prevost, come mostra il video diffuso da Supertennis TV. “Ho visto che ieri sera hai vinto”, gli ha risposto il Papa, “ci siamo riusciti sì”, ha replicato Jannik allargando il sorriso. Poi Leone XIV si è rivolto alla famiglia: “Voi parlate in tedesco?”, Sì, in casa parliamo in tedesco”, gli ha rivelato l’azzurro, che poi ha portato un dono speciale: “Questa è la mia racchetta”, “davvero è questa”, ha risposto sorpreso il Pontefice. 🔗Leggi su Seriea24.it

