Sinner in visita dal Papa a Leone XIV in dono una racchetta | Giochiamo un po’? – Video

Oggi Jannik Sinner ha avuto l'onore di incontrare Papa Leone XIV, accompagnato dal presidente della Federazione Italiana Tennis, Alberto Binaghi. Durante la visita, Sinner ha donato al Papa una racchetta, rendendo l’incontro ancora più speciale. Scopri di più su questo evento unico nel video di Adnkronos.

Jannik Sinner oggi in visita da Papa Leone XIV, ricevuto con il presidente della Federazione italiana Tennis, Alberto Binaghi, e le rispettive famiglie. L'incontro – fa sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni – è avvenuto stamani nelle sale dietro l'Aula Paolo VI. La Fitp nella visita da Papa Leone XIV ha portato i trofei di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, vinti dagli azzurri lo scorso novembre a Malaga. Sinner ha invece donato al Pontefice una racchetta da tennis. "La mia racchetta è molto simile, solo il colore è un po' diverso", ha detto il campione azzurro nel consegnarla al Santo Padre. "Ieri sera ha vinto", ha detto poi un informatissimo Pontefice a Sinner impegnato negli internazionali di Roma. "A Wimbledon – ha detto ancora il Papa con ironia – mi lascerebbero giocare".

