Jannik Sinner conquista la semifinale agli Internazionali di Roma con una prestazione magistrale, schiacciando il norvegese Casper Ruud con un netto 6-0, 6-1. In poco più di un'ora di gioco, Sinner ha dimostrato il suo strapotere, preparando così l'attesissimo match contro lo statunitense Tom... domani sera.

Jannik Sinner travolge il norvegese Casper Ruud agli Internazionali di Roma e vola in semifinale. Il numero uno al mondo ha battuto l'avversario (numero 7 della classifica Atp) in due set con il punteggio di 6-0 e 6-1 in poco più di un'ora di gioco. Domani sera sul campo troverà lo statunitense Tommy Paul. Una prestazione al limite della perfezione quella del 23enne azzurro. Questo, infatti, è il suo miglior risultato in carriera al Foro italico. "Credo che ho alzato sempre livello partita dopo partita. Grazie a tutti, mi date tanta tanta energia. Ho giocato tatticamente un match perfetto, mi sono sentito bene in campo. La prima semifinale a Roma è stata molto importante per me, ora vediamo cosa succede", ha commentato Sinner. Che sull'altro italiano in semifinale ha detto: "Musetti? Credo che siamo molto fortunati ad essere italiani perché giocare qua è molto speciale, ci siamo io Lorenzo e 'Jas' (Paolini, ndr), è incredibile, siamo molto contenti e cerchiamo di fare il meglio". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner in semifinale: il colpo con cui ha travolto Ruud

