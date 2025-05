Sinner in semifinale contro Paul Match quasi perfetto con Ruud battuto in due set | 6-0 6-1

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali degli Internazionali d'Italia con una prestazione straordinaria, superando Casper Ruud in un match praticamente perfetto. Il numero uno del ranking ha dominato l'incontro, chiudendo il primo set con un impressionante 6-0 in soli 28 minuti, e aggiudicandosi il secondo set 6-1. Un trionfo che segna il suo miglior risultato al Foro Italico.

Quasi perfetto! Jannik Sinner, come un rullo compressore, approda alle semifinali degli internazionali, suo miglior risultato in carriera al Foro italico. Il numero uno del ranking ha dominato il match contro il norvegese Casper Ruud, settimo della classifica Atp chiudendo il primo set 6-0 in 28' lasciando all'avversario solo sette punti per poi imporsi nella seconda frazione 6-1 al termine di una sfida durata in un'ora e 5'

