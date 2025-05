Sinner in semifinale | Contento della gestione ora recuperiamo per domani

Jannik Sinner conquista la semifinale agli Internazionali d’Italia 2025, dominando il norvegese Casper Ruud con un netto 6-0 6-1 in soli 64 minuti. Al termine del match, l’azzurro ha espresso la sua soddisfazione per la convincente prestazione e per la gestione della partita, svelando l’intenzione di recuperare forze in vista della sfida di domani.

Jannik Sinner ha surclassato il norvegese Casper Ruud, sconfitto per 6-0 6-1 in appena un'ora e quattro minuti nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025 di tennis: l'azzurro, a fine partita, nell'intervista a caldo ha esternato tutta la propria soddisfazione per il successo odierno. L' analisi della partita dominata: " Perfetta o non perfetta non lo so, ma credo che oggi ho alzato molto il livello, sono riuscito a giocare davvero un buon tennis. La partita poteva cambiare nel secondo set sul 2-0, quando avevo due palle per andare 3-0, ha servito bene lì, e poi se non stai bene sul 2-1 la partita può cambiare in un attimo. Anche se non sembra, però da giocatore comunque si sente ". Sinner è molto soddisfatto della prestazione offerta: " Onestamente, da parte mia, oggi sono molto contento di come ha gestito tutte le situazioni in campo.

