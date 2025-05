Sinner impressionante, fa fare a Ruud la figura di un terza categoria. Mostruosa la prestazione di Jannik Sinner nel suo quarto di finale contro il norvegese Ruud. L’azzurro gli ha fatto fare la figura di un terza categoria. Ed è stata una sfida tra il numero uno del mondo e il numero sette. Neanche Nadal lo ha annichilito con un 6-1 6-0. Solo non c’è stata partita. È stata un’umiliazione tennistica. Sinner lo ha travolto tra colpi profondissimi e palle corte micidiali. Alla fine, Ruud non ce l’ha fatta più nemmeno a correre. Sembrava il Roberto Duran del celeberrimo no mas. Talmente enorme il divario che il pubblico del Foro ha provato a sollevare l’umore del norvegese con applausi di incoraggiamento. Non è servito a niente. È finita 6-0 6-1 in un’ora e quattro minuti. È finita 55 punti a 22 e il norvegese era reduce dalla vittoria al torneo di Madrid. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

