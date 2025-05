Sinner ha visto la partita di Musetti e gli è venuta un’idea | “La sera a Roma è un campo morto”

Jannik Sinner, ispirato dalla partita di Lorenzo Musetti contro Zverev, ha avuto un'illuminazione: "La sera a Roma è un campo morto". La sua performance contro Ruud ha dimostrato la sua preparazione meticolosa. Quanto può influenzare il gioco di Sinner questa nuova prospettiva? Continua a leggere per scoprire di più.

Jannik Sinner ha dimostrato contro Ruud di non aver lasciato nulla al caso, anche guardando la partita di Lorenzo Musetti contro Zverev. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sinner ha visto la partita di Musetti e gli è venuta un’idea: “La sera a Roma è un campo morto”

Atp Roma, Ruud elogia Sinner: "Ha rasentato la perfezione"

Come scrive sport.sky.it: Ruud descrive le sensazioni provate nel match con Sinner: "Tutto quello che è uscito dalla sua racchetta sembrava andasse a più di cento miglia orarie. La sua partita è la più vicina alla perfezione ...

Sinner: "Ho alzato il mio livello partita dopo partita, da italiani è speciale giocare qui"

Secondo msn.com: Jannik Sinner si gode il trionfo, dopo aver annientato Casper Ruud ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia: "Credo di aver alzato sempre il mio livello, partita dopo partita - le parole ...

