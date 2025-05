Jannik Sinner senza “pietà” vola in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025, liquidando la pratica Casper Ruud in due set con il punteggio di 6-0, 6-1 nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Ora Sinner, nel penultimo atto del torneo, sfiderà lo statunitense Tommy Paul, che in giornata ha superato il polacco Hubert Hurkacz. Al Foro Italico, al numero 1 al mondo è bastata un’ora ora e 4 minuti di gioco. Il punteggio la dice lunga. Il campione azzurro si è rivelato indomabile. Il norvegese numero 7 al mondo, reduce dal trionfo di Madrid, non è mai entrato in partita; festeggiando il suo unico game insieme all’abbraccio dell’amichevole pubblico di Roma, che non ha dimenticato le difese a favore dell’altoatesino durante i mesi di squalifica. Sinner accede così al penultimo atto degli Internazionali, dove affronterà Tommy Paul nell’incontro in programma domenica 18 maggio. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinner gigantesco, “liquida” la pratica Ruud in due set e vola in semifinale. Norvegese annichilito