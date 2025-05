Sinner è illegale ed umilia Ruud | il numero uno vola in semifinale con un match travolgente

Jannik Sinner domina Casper Ruud ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Il numero 1 del mondo infligge un netto 6-0 6-1, in un'ora e 4 minuti in campo, al fresco vincitore del Masters 1000 di Madrid e si lancia con grande fiducia in semifinale. Domani, non prima delle 20.30, Sinner tornera' in campo per giocarsi un posto in finale con Tommy Paul, che oggi ha sconfitto in due set Hubert Hurkacz. 🔗Leggi su Iltempo.it

