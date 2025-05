AGI - "E' stata la mano di Dio" per dirla con Sorrentino, o quella di Papa Leone XIV che forse ha ispirato Sinner nell'udienza di ieri. Più laicamente il 6-0 6-1 rifilato a Casper Ruud che porta l'azzurro in semifinale contro Tommy Paul si deve alla sua testa, alle sue gambe e soprattutto al suo braccio (non a caso uno striscione lo raffigurava come un Braccio di Ferro dai capelli rossi, con i bicipiti in vista). Sinner ha chiuso la pratica in un'ora e 4 minuti. I precedenti con l'americano parlano di tre vittorie a una per l'azzurro (ci ha perso tre anni fa sull'erba di Eastbourne). Il match che è andato in scena sul Centrale è stato un monologo tennistico di Sinner, un massacro sotto gli occhi del solito pubblico arancione e di un plotone di celebrities in tribuna autorità (da Paolo Bonolis a Noemi, da Massimo Giletti a Ferzan Ozpetek passando per il ministro dell'Economia Giorgetti). 🔗Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner domina Ruud e va in semifinale a Roma