Sinner devastante trasforma la partita con Ruud in un allenamento | Jannik in semifinale a Roma

Jannik Sinner con una prestazione devastante ha stravolto la partita contro Casper Ruud, conquistando la semifinale a Roma con un netto 6-0, 6-1. L'azzurro dimostra di essere in grande forma e ora si prepara ad affrontare Tommy Paul. Continua a leggere per scoprire come si è svolto il match!

Sinner soffre e vince contro Rune 6-3 3-6 6-3 6-2. Ora va ai quarti

Sapeva che sarebbe stata una partita dura. La palla a Sinner che chiude il punto col rovescio mentre Rune era dalla parte opposta. Risposta di Rune con un ace ed è 30-30. Devastanti gli impatti.

Sinner, l’ammissione è devastante: non può controllarlo

Jannik Sinner torna in campo dopo la squalifica per doping e conquista il Foro Italico con una vittoria e una ammissione che spiazza tutti.

Jannik Sinner travolge Ruud - vola in finale Atp Finals contro Fritz

Jannik Sinner ha conquistato la finale delle ATP Finals 2024 a Torino, superando Casper Ruud con un netto 6-1, 6-2 in appena 1 ora e 9 minuti.