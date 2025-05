Roma, 15 maggio 2025 - Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner conquista il pass per la semifinale agli Internazionali d'Italia. Sul Centrale, l'azzurro inscena una prestazione monstre contro il malcapitato Casper Ruud, che viene letteralmente annichilito. Il nativo di San Candido si impone per 6-0, 6-1, mandando in archivio la sfida in appena un'ora e quattro minuti di gioco. Una prova di forza impressionante quella dell'altoatesino, che dimostra una condizione fisica costantemente in crescita. In semifinale il numero uno del mondo affronterĂ lo statunitense Tommy Paul, reduce dall'affermazione ai danni del polacco Hubert Hurkacz, mentre dall'altra parte ecco la sfida fra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. La cronaca. Primo set - Parte fortissimo Sinner, che strappa immediatamente il servizio all'avversario lasciandolo a zero. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner devastante: 6-0, 6-1 a Ruud. Jannik in semifinale a Roma