Sinner da favola domina Ruud e vola in semifinale agli Internazionali

Jannik Sinner brilla agli Internazionali d'Italia 2025, dove conquista un posto in semifinale dopo aver dominato Casper Ruud. Con un impressionante 6-0, 6-1, il tennista azzurro si prepara a sfidare il prossimo avversario nel penultimo atto di questo prestigioso torneo di Roma. Una performance che conferma il suo straordinario talento e determinazione.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, giovedì 15 maggio, il norvegese Casper Ruud in due set con il punteggio di 6-0, 6-1 nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Ora Sinner, nel penultimo atto del torneo, sfiderĂ lo statunitense Tommy Paul, che . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

