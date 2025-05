Sinner da favola domina Ruud e vola in semifinale agli Internazionali

Jannik Sinner conquista la semifinale agli Internazionali d'Italia 2025, dominando il norvegese Casper Ruud con un netto 6-0, 6-1 nei quarti di finale. La performance straordinaria del tennista azzurro lo proietta verso nuove sfide nel prestigioso Masters 1000 di Roma. Ora attende di scoprire il suo prossimo avversario nel penultimo atto del torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vola in semifinale agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, giovedì 15 maggio, il norvegese Casper Ruud in due set con il punteggio di 6-0, 6-1 nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Ora Sinner, nel penultimo atto del torneo, sfiderà lo statunitense Tommy Paul, che .

