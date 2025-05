Sinner contro Paul | dove vedere l' incontro in tv e in streaming

Venerdì 16 maggio, Jannik Sinner affronterà Tommy Paul nella semifinale degli Internazionali BNL d’Italia, dopo una prestazione spettacolare contro Ruud. Chi conquisterà la vittoria avrà la possibilità di affrontare in finale uno tra Musetti e Alcaraz. Scopri dove vedere l’incontro in TV e in streaming!

Venerdì 16 maggio Jannik Sinner sfiderà Tommy Paul nella semifinale degli Internazionali BNL d’Italia. L’altoatesino arriva all’incontro dopo aver letteralmente dato spettacolo contro Ruud ai quarti. Chi vince affronterà in finale uno fra Musetti e Alcaraz. Musetti contro Alcaraz: dove vedere. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Sinner contro Paul: dove vedere l'incontro in tv e in streaming

