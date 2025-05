Sinner annichilisce Ruud stravince in due set e va in semifinale agli Internazionali

Jannik Sinner ha dominato Casper Ruud con un incredibile 6-0, 6-1, conquistando così un posto in semifinale agli Internazionali. Con una prestazione straripante, Sinner si prepara ad affrontare l'americano Tommy Paul, in un match che promette emozioni e grande spettacolo.

Letteralmente ingiocabile, Jannik Sinner ha letteralmente asfaltato Casper Ruud 6-0, 6-1: domani in semifinale se la vedrà contro l'americano Tommy Paul 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner annichilisce Ruud, stravince in due set e va in semifinale agli Internazionali

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sinner annichilisce Ruud, stravince in due set e va in semifinale agli Internazionali

Come scrive ilgiornale.it: Ingiocabile, Jannik Sinner ha letteralmente asfaltato Casper Ruud 6-0, 6-1: domani in semifinale se la vedrà contro Paul ...

Sinner-Cerundolo 7-6, 6-3: Jannik approda ai quarti di finale. Adesso Munar o Ruud

Riporta ilmessaggero.it: Ogni giorno è sempre una sfida nuova e un test nuovo». Jannik Sinner torna in campo oggi agli Internazionali d'Italia contro Francisco Cerundolo negli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia.

Berrettini si ritira contro Ruud, Paolini-Ostapenko 7-5, 6-2. La diretta degli Internazionali di Roma

Da ilmessaggero.it: Sinner oggi torna in campo agli Internazionali d'Italia e sfiderà De Jong non prima delle 15,00. Alle 19,00 altro big match tra Berrettini e Ruud sul Campo Principale. Alle 11,00 in campo anche ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jannik Sinner travolge Ruud - vola in finale Atp Finals contro Fritz

Jannik Sinner ha conquistato la finale delle ATP Finals 2024 a Torino, superando Casper Ruud con un netto 6-1, 6-2 in appena 1 ora e 9 minuti.