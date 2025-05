simone biondini confermato responsabile tecnico per la nazionale italiana di biathlon

Una graditissima riconferma, che testimonia ancora una volta quanto il lavoro di crescita e di specializzazione compiuto a Frassinoro sia apprezzato dai vertici federali: Simone Biondini sarà ancora una volta uno dei responsabili del materiale tecnico (quelli che una volta si chiamavano skiman) della Nazionale italiana di biathlon, in quella che è la stagione più importante degli sport invernali in Italia da tantissimi anni a questa parte, quella delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La squadra elite del biathlon punterà tutto sulla beniamina di casa Dorothea Wierer, infatti si gareggerà nella sua Anterselva, e poi su Lisa Vittozzi, capace di vincere la coppa del mondo 2024 e poi fermatasi per un anno intero per rimettersi in sesto da un punto di vista fisico. Nel maschile, dopo che anche Biondini ha contribuito a portare in alto Dominik Windisch, la stella è Tommaso Giacomel. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

