La Donna è Mobile è il nuovo spettacolo di Simona Molinari, un viaggio teatral-musicale e sentito tributo alle donne dell’arte, il calendario completo. La Donna è Mobile è il nuovo spettacolo di Simona Molinari, un viaggio teatral-musicale e sentito tributo alle donne dell’arte, che racconta la figura femminile attraverso la letteratura, la musica e le sue infinite sfumature. Scritto dalla stessa Molinari insieme alla giornalista e autrice Simona Orlando, prendendo spunto dalla memorabile aria del Rigoletto di Giuseppe Verdi, questo nuovo spettacolo spazia fra le donne della musica e della letteratura, i cui riferimenti si alternano di volta in volta. Lo spettacolo vuole rappresentare la versatilità, la forza e la libertà espressiva delle donne come interpreti, compositrici e narratrici di emozioni, troppe volte dimenticate dal mondo e il cui valore molto spesso non è stato riconosciuto. 🔗Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Simona Molinari annuncia le date del nuovo spettacolo La donna è mobile