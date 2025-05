Simona Molinari a Bari in La Donna è Mobile spettacolodedicato alla figura femminile nell’arte

Simona Molinari presenta a Bari "La Donna è Mobile", un emozionante spettacolo teatrale e musicale dedicato alla figura femminile nell’arte. Questo viaggio esplora l'universo delle donne attraverso la letteratura e la musica, rivelando le loro mille sfumature. Scritto con la collaborazione della giornalista, lo spettacolo celebra il potere e l'essenza della creatività femminile.

“La Donna è Mobile” è il nuovo spettacolo di Simona Molinari, un viaggio teatral-musicale e sentito tributo alle donne dell’arte, che racconta la figura femminile attraverso la letteratura, la musica e le sue infinite sfumature. Scritto dalla stessa Molinari insieme alla giornalista e. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Simona Molinari a Bari in “La Donna è Mobile”, spettacolodedicato alla figura femminile nell’arte

