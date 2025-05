Silvia Sardone è vice di Salvini | la Lega ha una vice segretaria donna per la prima volta

Silvia Sardone è stata nominata vice segretaria della Lega, un traguardo storico poiché è la prima donna a ricoprire questo ruolo. Europarlamentare e consigliera comunale di Milano, Sardone affianca Roberto Vannacci, segnando una svolta significativa per il partito. La formalizzazione avverrà giovedì durante il consiglio federale a Roma.

L'europarlamentare e consigliera comunale di Milano Silvia Sardone è la nuova vice segretaria della Lega insieme a Roberto Vannacci, anche lui europarlamentare. La decisione viene presa formalmente giovedì pomeriggio a Roma, durante il consiglio federale del partito.

