Milano, 15 maggio 2025 – Per essere una cresciuta, umanamente e politicamente, in quella Sesto San Giovanni dei tempi in cui l'appellativo di "Stalingrado d'Italia" aveva ancora un senso, Silvia Sardone, 42 anni, ha mostrato un non comune coraggio, riuscendo a farsi strada esattamente contro la corrente in cui andava la politica della città. Anzi, a dirla tutta, a quella stessa città è riuscita, insieme all'allora compagno Roberto Di Stefano, a imprimere la svolta più inaspettata: a destra, per la prima volta dal Dopoguerra (complice anche il colpo ferale inferto dall'inchiesta sul Sistema Sesto). Dal militantismo in Forza Italia per le vie di Sesto a oggi, che è in procinto di diventare vicesegretaria della Lega di Matteo Salvini con Roberto Vannacci, Sardone ha macinato molta strada e fatto molta carriera.

© Ilgiorno.it - Silvia Sardone, chi è la pasionaria della Lega che Salvini vuole come vice. Cresciuta nell’ex Stalingrado d’Italia, lotta contro il velo islamico