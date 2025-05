Sicurezza stradale ok all' intervento di rifacimento delle ' spire' del semaforo

Sicurezza stradale in primo piano a Bondeno: è stato approvato l'intervento per il rifacimento delle spire del semaforo collocate sotto l'asfalto tra via Virgiliana e via Borgatti. Queste spire elettromagnetiche sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento dell'impianto semaforico, contribuendo così a una circolazione più sicura per tutti gli utenti della strada.

Tempo di manutenzione per le ‘spire’ che si trovano sotto l’asfalto, in prossimità dell’impianto semaforico situato tra via Virgiliana e via Borgatti, nel territorio di Bondeno. Le cosiddette spire elettromagnetiche collocate sotto l’asfalto sovrintendono al funzionamento dell’impianto di. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Sicurezza stradale, ok all'intervento di rifacimento delle 'spire' del semaforo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Strade e sicurezza, faro della Regione Piemonte sui nuovi progetti. Scontro sui fondi

Lo riporta ilsecoloxix.it: Cambia l’iter per la realizzazione di ponti, viadotti e collegamenti Il Pd: “Le Province gravate di altri oneri senza adeguate risorse” ...

"Manca l’ok alla messa in sicurezza"

Da msn.com: La società costruttrice e la proprietà dell’area sono in attesa di un’autorizzazione di Comune e Regione rispetto a una propria relazione di intervento di messa in sicurezza. Intervento che ...

Olbia-S.Teresa a 4 corsie, arriva ok commissione Ministero

Segnala msn.com: Il parere è favorevole: la commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale Via-Vas del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha dato l'ok alla realizzazione del primo tratto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Federica Panicucci sotto choc a Mattino 5, non può credere a quello che ha visto

La mattina del 7 gennaio a Mattino 5 Federica Panicucci ha parlato di uno dei temi più clamorosi delle ultime ore.