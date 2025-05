Sicilia presentata all' Ars referendum per l' indipendenza dell' Isola

Nel giorno dell'anniversario dello Statuto Siciliano, un importante passo verso l'autodeterminazione è stato compiuto con la presentazione all'Assemblea regionale siciliana (Ars) della richiesta per un referendum d'iniziativa popolare. L'iniziativa mira a raccogliere le firme necessarie per esprimere la volontà dei cittadini sulla questione dell'indipendenza della Sicilia.

