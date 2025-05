Sicilia il Pd dei separati in casa Esposti e veleni | partito alla deriva

Il Partito Democratico in Sicilia sembra trovarsi in una crisi profonda, con tensioni interne che frantumano la coesione. In un clima di rivalitĂ e manovre politiche, gli esponenti del Pd si contendono il controllo, mentre la nave naviga verso l'inevitabile resa dei conti. Il ricorso alla commissione nazionale di garanzia segna un punto di non ritorno.

Il confine della resa dei conti è giĂ stato superato. Il partito democratico in Sicilia è una nave nella tempesta con l'equipaggio impegnato in una lotta fratricida, mentre il timone gira a vuoto. Il gruppo di esponenti del Pd in Sicilia, che ha presentato ricorso alla commissione nazionale di garanzia, per contestare lo svolgimento dell'assemblea dello scorso 27 gennaio a Palermo, scrive una.

