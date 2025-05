Sicilia contributi a fondo perduto | chi può avere fino a 5 000 euro sui prestiti

Dal 15 maggio 2025, il portale per i residenti in Sicilia offre la possibilità di richiedere contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro per chi ha sottoscritto prestiti destinati all'acquisto di beni durevoli non di lusso. Questo intervento, promosso dalla Regione Siciliana e gestito da Irfis-FinSicili, rappresenta un'importante opportunità di sostegno economico.

È attivo dal 15 maggio 2025 il portale dedicato ai residenti in Sicilia che intendano richiedere il contributo a fondo perduto destinato a chi abbia sottoscritto un prestito per l’acquisto di beni durevoli non di lusso. L’intervento è promosso dalla Regione Siciliana, è gestito da Irfis-FinSicili e riguarda gli acquisti effettuati a partire dall’1 gennaio di quest’anno. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le 17:00 del 18 giugno 2025. A quanto ammonta il contributo. Il contributo erogato è pari al 70% degli interessi dovuti sul prestito stipulato, con un tetto massimo di 5.000 euro e un minimo di 150 euro per ciascun beneficiario. Sono escluse dal beneficio le spese relative a: beni di lusso (gioielli, mobili d’antiquariato, auto oltre 1.200 cc, moto oltre i 125 cc e tutte gli altri beni indicati dal bando);. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sicilia, contributi a fondo perduto: chi può avere fino a 5.000 euro sui prestiti

