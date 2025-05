Si schianta contro un albero e l' auto gira su se stessa

Un drammatico incidente ha sconvolto la viabilità sulla strada regionale 353, coinvolgendo una donna al volante di una Peugeot 206. Dopo aver perso il controllo del veicolo, l'auto si è schiantata contro un albero, girandosi su se stessa e bloccandosi a metà carreggiata. Il sinistro è avvenuto poco prima di un importante incrocio, suscitando preoccupazione tra i passanti.

Avrebbe perso il controllo dell'auto, poi la collisione contro un albero e il veicolo che si gira sul suo asse. Dopo lo scontro era in mezzo alla carreggiata e aveva quasi completato mezzo giro. È quanto accaduto a una donna che percorreva la strada regionale 353 su una Peugeot 206, poco prima.

