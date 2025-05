Si riprende dopo l' ictus battaglia legale per rimuovere l' amministratore di sostegno

Dopo un ictus, si riaccende la battaglia legale per rimuovere l'amministratore di sostegno, il quale manifesta dubbi sulla capacità di recupero dell'assistito. Il giudice interviene, e il Tribunale di Perugia stabilisce che l'amministrazione di sostegno, attivata dopo un'emorragia grave, deve essere riconsiderata, sollevando interrogativi sul futuro dell'assistito.

L'amministratore di sostegno esprime dubbi sulla capacità di recupero dell'assistito e deve intervenire il giudice per rimuovere la curatela. Il Tribunale di Perugia ha stabilito, infatti, che l'amministrazione di sostegno disposta dopo che il soggetto aveva avuto una emorragia con grave.

