La seconda giornata del Festival Arrivano Dal Mare inizia con un commovente hommage alla terra da parte della compagnia spagnola Aboon Teatre con lo spettacolo per bambini da 0 a 6 anni (ma indicatissimo anche per adulti) Baby esferic (foto) – alle 10, Ridotto del Teatro Rasi -, che racconta la magia che ci unisce alla nostra casa. Si prosegue alle 11 ad Artificerie Almagià con Pensieri sottili di teatro all’improvviso (dai 3 anni), viaggio surreale attraverso il mondo dei pensieri sottili, che hanno il potere di farci viaggiare in posti inesplorati, tra galline, uova, astronavi, sirene, pesci e fantasmi. Alle 12 il Salone Nobile di Palazzo Rasponi dalle Teste ospita invece, alla presenza dell’arista, la proiezione di Mud, il cortometraggio vincitore del Bando Siae 2024,e la presentazione dello spettacolo Goleme fango è il mondo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si parte al Rasi con 'Baby esferic'. In serata il doc 'Os 80 Gigantes'