Si lanciò con la figlioletta A processo in assise Il pm | Tutto già chiaro

L’imputata non c’era. Si trova ancora in una struttura protetta di Faenza e non ha mai realizzato in pieno l’accaduto. L’aula, praticamente deserta, ha restituito la dimensione di una tragedia senza senso, svuotata ormai di ogni contenuto investigativo. Nessun dubbio sulla dinamica: la donna ha ucciso la sua bimba e la sua cagnolina rimanendo viva al fondo della ragione e di quel volo di quasi 30 metri: trattenuta da chissà quale mano segreta, più probabilmente da una delle reti del cantiere che all’epoca cingevano lo stabile. Forse per espiare una pena maggiore di qualsiasi pena prevista dal codice. Per Giulia Lavatura Truninger, la 41enne che la mattina dell’8 gennaio 2024 si era gettata dal nono piano del suo condominio di via Dradi portando con sé in braccio la figlia Wendy di sei anni e legata alla vita la barboncina Jessy, ieri mattina è partito il processo per omicidio pluriaggravato davanti alla corte d’assise presieduta dal giudice Giovanni Treré (a latere la collega togata Antonella Guidomei). 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

