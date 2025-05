Si è preso la più bella Stefano De Martino il gossip si accende | nel suo cuore la famosa della tv

Stefano De Martino torna ancora una volta al centro del gossip italiano. Dopo un periodo di relativa tranquillità, il conduttore e ballerino napoletano è stato paparazzato in compagnia di una misteriosa ragazza, alimentando nuove voci su una presunta relazione amorosa. Le immagini, trapelate sui social e poi rimbalzate su siti e riviste specializzate, lo ritraggono in atteggiamenti piuttosto complici con una giovane donna bruna, lontana dai riflettori televisivi, ma non sconosciuta al pubblico più attento. >> Stefano De Martino scoppia in lacrime a Stasera tutto è possibile La vita sentimentale di Stefano è da sempre un terreno fertile per il chiacchiericcio mediatico. Dopo il matrimonio con Belen Rodriguez, da cui è nato il figlio Santiago, De Martino ha attraversato un alternarsi continuo di ritorni di fiamma, brevi storie e smentite a mezzo stampa. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it