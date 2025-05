Si consuma sempre più droga Fumo e alcol diffusi e pericolosi

L'Italia sta affrontando un'emergenza sempre più grave legata alle tossicodipendenze, con un preoccupante aumento di consumi di droga, fumo e alcol. Durante la conferenza stampa di giugno dedicata ai dati del 2023, emergono statistiche allarmanti che evidenziano non solo l'incremento dei consumi, ma anche un aumento dei reati penali correlati, in particolare per le sostanze psicotrope.

