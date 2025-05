si cerca l arma che uccise chiara

di Manuela Marziani GARLASCO (Pavia) Tutto daccapo. Ancora una volta, la realtà del delitto di Chiara Poggi è condannata a ripetersi e a ripartire dal 13 agosto del 2007, quando una ragazza di 26 anni fu massacrata nella villetta di famiglia in un paese deserto per le ferie. Diciotto anni dopo, con Alberto Stasi, il colpevole condannato in via definitiva, ora in semilibertà, si cerca l’arma del delitto. Uno stretto canale irriguo, dal fondale fangoso, costeggia una vecchia cascina a Tromello, paesino a 10 minuti da Garlasco. Mattoni sbrecciati, intonaci precari e un ponticello vecchio di qualche secolo si affacciano nell’acqua scura, bassa. I volti dei curiosi stretti accanto alle telecamere che guardano giù. È nel letto del cavo Bozzoni che i carabinieri cercano un attizzatoio, quello che secondo un testimone, anonimo, che si è confidato con le “Iene“, sarebbe stato gettato da una ragazza nell’acqua, poco dopo l’omicidio. 🔗Leggi su Quotidiano.net

