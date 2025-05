Si avvicina la fine di The Weeknd | Abel Testafaye pensa alla nuova era musicale

Continuano i rumours sul futuro di The Weeknd e la fine del progetto musicale sotto il nomignolo che ha regalato il successo globale ad Abel Tesfaye. Lo scorso gennaio, la voce di Save Your Tears aveva dichiarato che voleva ritirare lo pseudonimo, anche se ha ribadito che non ha chiuso con la musica: “ Tutto deve sembrare una sfida. E per me, in questo momento, il Weeknd, qualunque cosa sia, è già stato imparato. Nessuno farà il Weeknd meglio di me, e io non lo farò meglio di come è adesso. Penso di aver superato ogni sfida come personaggio, ed è per questo che sono davvero entusiasta di questo film, perché amo questa sfida”. The Weeknd, le parole di Abel Tesfaye sul futuro del progetto. Sulle pagine di Variety aveva aggiunto: “ È uno spazio mentale in cui devo entrare e di cui non ho più voglia”, continua. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it

