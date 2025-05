Si annoiano e appiccano un incendio denunciati quattro minorenni | hanno fra i 13 e i 15 anni

Quattro minorenni, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, sono stati denunciati dai carabinieri dopo aver appiccato un incendio in una struttura disabitata a Capannelle. La loro bravata, scaturita dalla noia, ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questo episodio inquietante.

Hanno tutti fra i 13 e i 15 anni i minorenni denunciati dai carabinieri per avere appiccato un incendio in una struttura disabitata a Capannelle.

