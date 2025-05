SHADES dimostra come l’intelligenza artificiale propaghi gli stereotipi culturali in 16 lingue | lo studio

Shades esplora come l'intelligenza artificiale propaghi stereotipi culturali attraverso 16 lingue. Gli algoritmi, come DeepSeek e ChatGPT, interiorizzano e reiterano pregiudizi, legittimandoli grazie a fonti di “pseudoscienza” presentate con credibilità. Questo studio mette in luce la necessità di affrontare le distorsioni insite nei modelli linguistici per promuovere una comunicazione più equa e inclusiva.

L’ intelligenza artificiale interiorizza gli stereotipi e tende a propagare i pregiudizi in molteplici lingue e culture. E i modelli linguistici, come DeepSeek e ChatGPT, sono capaci non solo di reiterarli ma perfino legittimarli, a volte avvalendosi di fonti di “pseudoscienza” presentate però come convincenti e coerenti anche sotto il profilo stilistico. Un riverbero il cui impatto potrebbe essere devastante, ingigantendo il rischio di consolidare la discriminazione. A indagare il problema nella maniera più profonda e larga mai fatta finora è stato un team composto da 43 studiosi e studiose, compresi linguisti, guidati da Margaret Mitchell, fondatrice del team di etica dell’intelligenza artificiale di Google prima di essere licenziata dall’azienda. Ora occupa il ruolo di Chief Ethics Scientist nella startup di software Hugging Face. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - SHADES dimostra come l’intelligenza artificiale propaghi gli stereotipi culturali in 16 lingue: lo studio

