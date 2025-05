Sfide tra aspiranti chef Gli studenti conquistano i palati della giuria al Premio Accademia

Ieri mattina, gli studenti del Pacinotti Belmesseri di Bagnone hanno dato vita a un'emozionante sfida culinaria nel decimo Premio dell’Accademia Italiana della Cucina - Delegazione della Lunigiana. Tra piatti creativi a base di vitello, ravioli, pere, erbe e fave, i giovani aspiranti chef hanno conquistato i palati di una giuria attenta e appassionata.

Vitello e ravioli, ma anche pere, erbe e fave. Ieri mattina gli studenti del Pacinotti Belmesseri di Bagnone, come ogni anno, sono stati protagonisti di una sfida a colpi di piatti squisiti, partecipando alla prova pratica del decimo Premio dell’Accademia Italiana della Cucina - Delegazione della Lunigiana 2025. La commissione ha fatto fatica a decidere, dopo aver assaggiato i piatti, perché tutti erano squisiti. Il premio era riservato agli allievi provenienti dall’indirizzo alberghiero, classe quarta enogastronomia, sezione cucina, con l’obiettivo di premiare i futuri interpreti delle tradizioni enogastronomiche locali, i ragazzi e le ragazze che si sono maggiormente distinti nel loro corso di studi. Quest’anno il tema era curioso: gli arrosti, umidi, i bolliti nella cucina della tradizione regionale. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfide tra aspiranti chef. Gli studenti conquistano i palati della giuria al Premio Accademia

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.