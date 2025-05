Sfalci nelle strade frazionali prosegue l' intervento del comune per garantire più sicurezza e decoro urbano

L'intervento del Comune di Ancona per garantire maggiore sicurezza e decoro urbano prosegue con i lavori di sfalcio nelle strade frazionali. Oggi è il turno di Gallignano, mentre nei prossimi giorni si interverrà su Sappanico, via Madonnetta, via Appennino e altre zone, interessando quasi 200 km di bordo strada.

ANCONA – Oggi toccherà ancora alla frazione di Gallignano, nei prossimi giorni a Sappanico, quindi via Madonnetta, via Appennino, poi sarà la volta della zone di Candia e via 1°Maggio. Quasi 200 km di bordo strada nelle vie frazionali sono interessati dai lavori di sfalcio partiti già da qualche. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Sfalci nelle strade frazionali, prosegue l'intervento del comune per garantire più sicurezza e decoro urbano

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rapallo: sfalcio strade frazionali; contributi per 87.000 euro a 17 comitati e associazioni

Lo riporta msn.com: Sfalcio delle strade e dei sentieri frazionali per il biennio 2025-2026. Con determina dirigenziale l'amministrazione comunale di Rapallo ha stanziato 87.000 euro da distribuire a 17 tra ...