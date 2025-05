Sex la recensione | essere uomo oggi in Norvegia istruzioni per l’uso

"Sex: la recensione - Essere uomo oggi in Norvegia" segna l'inizio della Trilogia delle relazioni del regista Dag Johan Haugerud, in sala dal 15 maggio. Con uno sguardo acuto e provocatorio, il film esplora la mascolinità contemporanea, offrendo una riflessione sociologica sulle complessità del Sesso, dell'Amore e dei Sogni nella società norvegese.

Il film si apre coi due uomini, entrambi eterosessuali, sposati e con figli, che si scambiano confidenze intime. Il supervisore della compagnia di pulizia camini (Thorbjorn Harr) è turbato dal sogno fatto la notte precedente in cui una figura "che poteva essere Dio o Anni-Frid degli Abba"

