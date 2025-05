settimane di successi per il rugby cesenate tra giochi studenteschi e tornei memorial

Settimane intense e ricche di soddisfazioni per il mondo del rugby cesenate, che a partire dal 30 aprile è stato protagonista di una lunga serie di eventi che hanno riguardato giovani e giovanissimi atleti. Ad alzare il sipario sono stati i Giochi Sportivi Studenteschi per le scuole medie superiori, categoria allievi maschili e femminili. Alla manifestazione hanno partecipato l’Istituto Serra, il Liceo Monti, l’Iti-Comandini Pascal e il Marie Curie di Savignano per un totale di 150 studenti e studentesse. All’inizio è intervenuto il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il quale oltre a portare i propri saluti ai partecipanti e agli organizzatori, ha sottolineato l’importanza dello sport nel percorso scolastico, i valori educativi e sportivi del rugby e più in generale, dello sport: disciplina, altruismo, collaborazione, rispetto delle regole, rispetto degli avversari e degli arbitri. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

