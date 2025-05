Settimana europea dei test hiv hcv

Dal 19 al 26 maggio, la Settimana Europea dei Test per la Diagnosi Precoce di HIV, epatiti e altre IST mobilita l'Europa. CAMA e LILA di Bari offrono una serie di appuntamenti per sensibilizzare le persone sull'importanza della prevenzione e della diagnosi tempestiva. Unisciti a noi per diffondere consapevolezza e fornire supporto.

Dal 19 al 26 maggio sarà la settimana europea dei test per la diagnosi precoce di HIV, epatiti e altre IST. Il CAMA e la LILA di Bari in campo con tanti appuntamenti! Dal 19 al 26 maggio tutta l'Europa si mobilita con la European Testing Week (ETW) per sensibilizzare le popolazioni.

