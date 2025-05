Settimana della Celiachia nelle mense scolastiche comunali il menu senza glutine per tutti

Dal 15 al 21 maggio si celebra la settimana della celiachia nelle mense scolastiche comunali, con un menu senza glutine dedicato a tutti gli studenti. Un evento speciale si è tenuto al refettorio della primaria Caduti sul Lavoro, dove l'assessore alle Politiche Educative Mario Dadati e Maria Pia Rivetti, vice presidente dell'Aic Emilia Romagna, hanno condiviso il pranzo con alunni e insegnanti.

Menu speciale al refettorio della primaria Caduti sul Lavoro, il 15 maggio, per l'assessore alle Politiche Educative Mario Dadati, che insieme alla vice presidente dell'associazione Aic Emilia Romagna, Maria Pia Rivetti, ha condiviso il pranzo con alunni e insegnanti, alla presenza della. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Settimana della Celiachia, nelle mense scolastiche comunali il menu senza glutine per tutti

