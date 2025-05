Settimana della Bonifica 2025 al via con centinaia di eventi

La "Settimana della Bonifica 2025" si prepara a incantare l'Emilia-Romagna con una serie di eventi imperdibili, in programma dal 17 al 25 maggio. I consorzi di bonifica, riuniti sotto l'egida di ANBI, offriranno un ampio calendario di attivitĂ per sensibilizzare sulla tutela del territorio e la gestione delle risorse idriche.

Saranno centinaia gli eventi programmati dai consorzi di bonifica dell'Emilia-Romagna associati ad ANBI a caratterizzare la "Settimana della Bonifica 2025" che prenderĂ il via sabato 17 maggio fino a domenica 25. Ancora una volta i consorzi, chiamati quotidianamente a gestire sul territorio la.

