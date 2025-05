Sette anni di SunSen Beach Volley a Senigallia | tornei e divertimento al Chiringuito Beach Club

Celebra con noi sette anni di SunSen Beach Volley a Senigallia! Questo fine settimana, dal 16 al 18 maggio, ti aspettiamo al Chiringuito Beach Club (Bagni Roberto 44) per una festa di tornei, sport e divertimento. Scopri come il beach volley ha unito la comunità in un'avventura indimenticabile. Inizia l'ingresso in campo!

Sette anni di SunSen Beach Volley Senigallia. Questo fine settimana, il 16, 17, 18 maggio al Chiringuito Beach Club (Bagni Roberto 44) saranno sette anni di tornei di beach volley, federali e amatoriali, sette anni di idee e impegno, di divertimento e socialità . Si parte domani. "Tutto inizia frequentando una decina di anni fa la famosa Beach Volley Marathon di Bibione. – racconta Alberto Crivelli, tra gli ideatori del SunSen - Da lì, io e Michele Trebbi, il titolare dello stabilimento "Chiringuito Beach Club", ci siamo messi in testa di organizzare un evento simile, ma con delle sostanziali differenze: la grandezza dell’evento (quello di Bibione molto più grande) e una familiarità diversa (maggiore la nostra), così nell’estate 2018 diamo il via alla prima edizione". Continua: "Tante sono state le incertezze iniziali, nel capire se l’evento potesse andare e potesse piacere, poi con il passare degli anni ci siamo accorti della crescita esponenziale avuta tramite le richieste sempre più numerose di partecipazione ai tornei serie B1, richieste provenienti da tutte le parti d’Italia". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sette anni di SunSen Beach Volley a Senigallia: tornei e divertimento al Chiringuito Beach Club

