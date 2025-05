Sesko Juventus caccia aperta all’attaccante del Lipsia | club interessati e costo della potenziale operazione I dettagli

La Juventus è in cerca di rinforzi per il prossimo mercato estivo, con Benjamin Sesko del Lipsia sotto i riflettori. Scopriamo quali club sono interessati al giovane attaccante e quali sono i dettagli sul costo di questa potenziale operazione. Tutto ciò che c’è da sapere su un possibile affare che potrebbe infiammare il calciomercato.

Sesko Juventus, caccia aperta all’attaccante del Lipsia: dai club interessati in vista dell’estate al costo della potenziale operazione. Tutti i dettagli. Tra gli attaccanti accostati al calciomercato Juventus in vista della prossima sessione estiva c’è anche Benjamin Sesko, centravanti che si è messo in mostra con la maglia del Lipsia e che è pronto a fare il salto in una big. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X sulle tracce dello sloveno ci sarebbero in particolare due grandi club di Premier League. Il costo dell’operazione si aggira sugli 80 milioni di euro, valore della clausola rescissoria. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sesko Juventus, caccia aperta all’attaccante del Lipsia: club interessati e costo della potenziale operazione. I dettagli

